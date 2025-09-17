名もなき草花、という言い方があるが、実際、私たちが目にしている草花で名前のないものは無きに等しい。紙島育さんの『ののはな語らず』は、景色の一部になっていたそれらを知ることで、世界の見え方が変わる様をみずみずしく描いている。いつもの景色の解像度が上がる、語らないから知りたい草花「ハガキに花の挿絵を描く仕事をしていたとき、身近な植物の名前をまったく知らないことに気づいて、近所の野草をスケッチするように