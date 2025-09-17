家族間であっても秘密が1つもない、ということは難しいかもしれませんよね。ただ、秘密の内容が「明らかになっても特に誰も傷つかない」ものであれば、バレたところで家族も「別にいいよ」と思えるのではないでしょうか。しかし些細な秘密でも「嘘を重ねて隠そう」とした場合、嘘をつかれたことに悲しくなるかもしれません。この記事では、夫が家族に隠れて飲みにいき、それを嘘で隠そうとしたことに傷ついたという投稿を紹介しま