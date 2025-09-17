◆大相撲秋場所４日目（１７日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が初黒星を喫した。幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）にもろ手で当たり、右上手を取るがすぐに切られた。今度は左で上手をつかむもまたも切られて、前に出たところを突き落とされた。「明日もう一回集中したい」と唇をかんだ。伯桜鵬には先場所に続き金星を配給した。そのことについては「また明日」と語らず。昨年の名古屋場所から７場所中５場所で敗れて