◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人が３回に勝ち越した。先頭の戸郷翔征投手の飛球がマウンドの後ろあたりに落ちる内野安打となって（記録は三塁内野安打）、戸郷が出塁。丸佳浩外野手が中前打で続き無死一、二塁、キャベッジ外野手の二ゴロで１死一、三塁となったところで、泉口友汰内野手が右犠飛を放ち、三塁から戸郷がタッチアップから生還し３点目を奪った。泉口は「戸郷が良く走ってくれたおか