極めて滑らかなパワートレインが強みBYDシール 6 DM-i最大の強みといえるのが、極めて滑らかなパワートレイン。駆動用モーターは196psとたくましく、EVモードでもパワー不足は感じない。基本的に1.5L 4気筒エンジンは発電に徹し、電気自動車のようにシームレスに加速する。【画像】多くの競合が視野にBYDシール 6 DM-i（2）サイズの近いステーションワゴンは？全137枚アクセルペダルを踏み込むと、エンジンもフロントタイヤ