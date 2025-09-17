仲は良いけど、子どもへの接し方や考え方などが合わないなぁと感じるママ友はいませんか？アプリ「ママリ」にも、ママ友の我が子に対する態度に関して悩みが投稿されていました。投稿者さんは、我が子の名前を呼び捨てにするママ友に困っているとのこと。ご近所さんで子ども同士の仲も良いため、本人に直接するつもりはないものの、呼ばれるたびに嫌な気持ちを感じているそうです ママ友の子どもを呼び捨てにするのは普通？