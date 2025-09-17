電動サルーンのシールとはまったくの別物BMWもアウディも、ステーションワゴンを作る価値はまだあると考えていることは明らか。バッテリーEVで躍進を続けるBYDも、同じようだ。ボルボは否定的なようだが。【画像】多くの競合が視野にBYDシール 6 DM-i（2）サイズの近いステーションワゴンは？全137枚BYDのモデル名には一貫性が薄く、今回試乗したシール 6 DM-iは、サルーンのシールとはまったくの別物。あちらは電動で後輪駆