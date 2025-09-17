首都高速道路で6人が死傷した事故の裁判で、検察側はトラック運転手の男に対し、懲役8年を求刑しました。この事故は去年5月、首都高速・美女木ジャンクション近くで、乗用車に大型トラックが突っ込み、3人が死亡、3人がケガをしたもので、トラック運転手の降籏紗京被告が過失運転致死傷などの罪に問われています。17日の裁判では、死亡した船本宏史さんの妻が「ささやかな日常を返してください」「この事故は私にとって殺人。同じ