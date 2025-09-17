福島県郡山市で飲酒運転の車にはねられ、受験生を含む2人が死傷した事故の裁判で、被告の男に懲役12年の実刑判決が言い渡されました。危険運転致死傷などの罪で判決を受けたのは郡山市の無職、池田怜平被告です。池田被告は今年1月、酒を飲んだ状態で車を運転し、赤信号を故意に無視したうえで時速およそ70キロで交差点に進入し、受験のため大阪府から来ていた当時19歳の女性を含む2人を死傷させました。裁判長は「被告は信号機を