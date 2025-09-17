俳優の香取慎吾（48）が14日配信のABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。自身の貯金額について告白する場面があった。この日は、「マスクイケメン&マスク美女」の第3弾を配信。その中で、香取に憧れる北川景子激似美女から「貯金はいくらありますか？」とドストレートな質問を受けた。共演者の池田美優（みちょぱ）も「私も聞きたい！」と興味津々。香取は「今日はいつもとちょっと違うスタジオだけど、この