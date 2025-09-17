¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í(17Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)µð¿Í¤¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤éµÕÅ¾¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°ÌºÆÉâ¾å¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£¤·¤«¤·½é²ó¤ËÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î2²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÎÂÇÎ¨.500¤È¹¥ÁêÀ­¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡£±üÀî¶³¿­Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥¤¥ó¥³