ボートレース鳴門の開設72周年記念競走「G1大渦大賞」は、17日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、18日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。枠なり3対3の進入だった準優勝戦11Rは、スリットでインの浜野谷憲吾がコンマ17と後手に回るまさかの展開。2コースから半艇身ほど先行した入海馨（29＝岡山）が捲り切った。「予想外の展開。でも、伸びに手応えがあったので握った。G1は優勝した去年の芦屋周年以来の優