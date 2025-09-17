経営再建中の日産自動車は１７日、米カリフォルニア州・サンディエゴとブラジル・サンパウロにある車両のデザイン拠点を、２０２５年度末までに閉鎖すると発表した。コスト削減の一環で、世界７か所のデザイン拠点を５か所に集約する。閉鎖に伴う従業員への影響は明らかにしていない。デザイン拠点は東京都渋谷区、神奈川県厚木市、米ロサンゼルス、英ロンドン、中国・上海の計５か所に減らす。国内２拠点とロンドンは規模も縮