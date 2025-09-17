私はミサキ（28）。今日は義姉・ヒサエ（31）さんの子どものミミ（2）ちゃんを預かり、大変な目に遭いました。勝手に承諾したはずの旦那・アツシ（28）は私にミミちゃんを任せっきり。義姉は予定より2時間も無断で遅れて、挙句のはてに逆ギレ。怒りが頂点に達し、義母に今日の出来事を話したのです。義母は公平な人で、義姉と旦那を叱ってくれたようでした。その後義姉は、ケーキを持参して私に謝罪をしてくれたので許しました。で