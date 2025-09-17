◆ソフトバンク―西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロが3試合連続となる本塁打を許して先制された。2回、先頭のルーキー渡部聖弥に外角高め149キロの直球をうまく合わせられ、右翼ポール際に運ばれる先制の10号ソロとされた。7、8月は計7試合に先発して本塁打は1本も許していなかったが、9月は2日のオリックス戦で廣岡大志、9日の日本ハム戦は山縣秀に2本、今川優馬の計3本を浴びるなど、被