¡Ö³Ú¤·¤µ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¤¹»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÊ¡¢42ºÐ½÷Í¥¤¬SNS¤Ç?¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§(37)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß(42)¡£¡ÖOcean vibes = energy boost¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ó¡¼¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃ¦¤¤¤À¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¡¢¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë1Ëç¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö·§