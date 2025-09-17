二十世紀梨をたっぷり使った「梨ワイン」の仕込みが行われています。黄金に色づいた「二十世紀梨」。約１０ｔを手作業で洗ったあと、豪快に果汁を絞ります。タンクで３週間から４週間ほど発酵させ、ろ過作業を繰り返せば梨ワインの完成です。アルコール度数は８度と一般的なブドウのワインより低く、梨の爽やかな酸味とやさしい甘味が人気です。今年は暑い日が続きましたが、梨にはいい影響があるといいます。（トキワ