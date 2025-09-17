＜ANAオープン事前情報◇17日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞本日9月17日は石川遼の誕生日。今年で34歳を迎えた。今大会には14回目の出場となるが、開催週に年を重ねたのは11回目。毎年のように石川のバースデーウィークと重なる。かつては大会側が誕生日ケーキを用意してお祝いすることもあったが、プロアマが行われたこの日はラウンド、練習をこなし、夜も特別なイベントの予定もなく、普段通