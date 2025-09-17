下請け業者を倉庫代わりに。自転車部品大手「シマノ」に公正取引委員会が勧告です。公正取引員会によりますと、堺市に本社をおく自転車部品大手「シマノ」はおととし１２月以降、下請け業者１２１社に対し、部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、貸与した油圧プレス機など４３００点あまりを無償で保管させたということです。なかには３０年ほど前から置かれたままの工具もあったほか、定期的に点検もさせていたとい