９月１８日（木）の近畿地方は、北から天気が下り坂。広い範囲で傘の出番になりそうです。日本海にのびる秋雨前線が、ゆっくりと南下してくるでしょう。北部では昼前から雨が降りだし、午後は中部も広い範囲で雨になりそうです。長引く雨ではありませんが、引き続き大気の状態が不安定で、雷を伴って激しい雨の降るおそれもあります。出かけるとき雨が降っていなくても、大きい傘をお持ちください。朝の最低気温は２４〜２７