スマートフォン決済最大手のＰａｙＰａｙは１６日、日本の利用者向けに９月下旬から韓国で決済サービスを利用可能にすると発表した。今後、アジアを中心に他の国・地域でも順次利用可能とする計画で、海外を旅行する日本人客の需要を取り込む狙いだ。中国のアント・グループが提供する電子決済サービス「アリペイプラス」に加盟する韓国内の２００万超の店舗で使えるようになる。事前に本人確認手続きを済ませ、利用可能な海外