ボストンのローガン空港で航空機が地上走行する様子＝２２年６月３０日/Brian Snyder/Reuters（ＣＮＮ）米国のボストン・ローガン国際空港で１５日夜、航空機を狙って「緑色のレーザー」が照射される事案が起き、連邦航空局（ＦＡＡ）が調査を進めている。ウェブサイト「ＬｉｖｅＡＴＣ．ｎｅｔ」に録音された音声によると、アメリカン航空のリージョナルジェット（リパブリック航空が運航）の操縦士は航空管制官に無線で、「アメ