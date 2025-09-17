秋の味覚・サンマ。買い物客や鮮魚店、飲食店も、去年とは違う「特徴」を感じているといいます。 【写真を見る】今年のサンマは“マッチョ”「安い・大きい・とにかくおいしい」なぜ豊漁に？ 去年より身近になった「秋」 9月16日、熊本市の鮮魚店ではサンマの販売が好調でした。 買い物客「去年と比べて今年のサンマは大きいです」 買い物客「夕食に決まりです。これで高かったら考えていたけど、今日はサンマを食べて秋