9月18日日にかけて前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある予想です。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となるおそれがあります。 ■雨の予想 【1時間最大降水量（17日）】下越３０ミリ中越２０ミリ上越２０ミリ佐渡３０ミリ