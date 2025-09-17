ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、9月17日の放送に毎日新聞論説委員の小倉孝保が出演。9月が「世界小児がん啓発月間」であることにちなみ、小児がんが抱える問題について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「（世界小児がん啓発月間で）日本でも様々なイベント