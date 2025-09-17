桜島の歴史や火山防災について学ぶ授業が、鹿児島市の小学校で開かれました。 火山防災派遣授業は、桜島と共生する鹿児島市の子どもたちに日ごろの備えを学んでもらおうと、市が毎年開いています。 17日は伊敷台小学校の6年生が参加し、桜島ミュージアムの福島大輔さんが「大正噴火の歴史を学び、近いうちに起こる可能性が高い桜島の大噴火に備えてほしい」と呼びかけました。 そして、ペットボトルのコーラを火山