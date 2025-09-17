鹿児島県内の畜産について子どもたちに関心を持ってもらおうと、指宿市で小学生を対象にした出前授業が開かれました。 指宿市の川尻小学校で17日、今年度から初めての取り組みとなる「畜産に関する出前授業」が開かれました。 講師として参加した県の職員が、鹿児島県は和牛の生産量が日本一であることや、肉が店頭に並ぶまでの工程などを説明すると、児童たちは熱心にメモを取っていました。 （6年生）「鶏肉が好き。大事に一