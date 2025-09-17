鹿児島市の鶴丸高校でおとといから停電が続いています。機械の老朽化が原因とみられ17日は授業が中止となりました。 17日午前10時ごろの鶴丸高校です。本来なら授業のため明かりがついていますが教室は真っ暗です。 学校によりますと、電気を引き込む機械の故障とそれをつなぐケーブルに不具合が発生し、15日午前4時ごろから停電が続いています。いずれも老朽化が原因だということです。 不具合を起こした部品は17日夕方