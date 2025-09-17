ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。9月10日（水）の授業（放送）では、RIKU・RIO・RIMAの3人が登場。生徒（リスナー）から寄せられた“学校で流行っている遊び”に、メンバーがチャレンジしました。NiziU・RIKU――NiziU