◆パ・リーグソフトバンク―西武（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２回に一挙７点を奪った。無死満塁から２死となったが、周東と柳町が連続の押し出し四球。逆転すると、一気にたたみかけた。なおも満塁で牧原大が左前へ２点打。中村晃が右中間への２点二塁打で続くと、栗原も右前適時打を放った。西武・武内には今季、本拠地での過去２度の対戦では２勝を献上。防御率０・７５と好投を許していたが、あっとい