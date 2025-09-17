タレントの梅宮アンナさんが夫の世継恭規さんと共に「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に登場しました。 【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 “ 出会って10日婚 “ の夫とイベント初登場密着してラブラブショット「手を繋いでいるのが日常」乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表している梅宮さんは、がん闘病中に出会ったアートデ