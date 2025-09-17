記者会見する西日本鉄道の林田浩一社長＝17日午後、福岡市西日本鉄道は17日、来年4月から通勤、通学定期を含む全区間の鉄道運賃を平均12.4％値上げする改定を国土交通省に申請した。初乗り運賃は10円引き上げ、180円とする。申請が認められれば、消費税増税時などを除くと1997年7月以来、約29年ぶりの本格的な値上げとなる。年23億円程度の増収を見込み、老朽化した車両や駅施設の改修、輸送力の強化に充てる。普通運賃は平均1