2025年1月、福島県のJR郡山駅前で10代の受験生が車にはねられて死亡した事故で、危険運転致死傷などの罪に問われている男の裁判で17日午後、男に懲役12年の判決が言い渡された。判決を受けて遺族は「どうしてこんなに刑が軽いのでしょうか。到底納得できない」などとコメントしている。10代の女性はねられ死亡…4カ所で信号無視繰り返す懲役12年を言い渡されたのは池田怜平被告（35）。起訴状によると、池田被告は2025年1月22日の