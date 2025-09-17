【ジュネーブ共同】世界貿易機関（WTO）は17日、人工知能（AI）の進歩で世界の貿易量が2040年までに34〜37％増える可能性があるとの報告書を発表した。より大きな成長のため、先進国と途上国間のデジタルディバイド（情報格差）を埋めるよう包括的な政策や国際協力が必要だと指摘した。報告書によると、AIにより貿易の運用費が削減され、生産性も向上。世界の国内総生産（GDP）も40年までに12〜13％増えると試算した。23年に