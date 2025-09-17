9月28日から本格的に始まる国民スポーツ大会を前に県の代表団が壮行式を開き、活躍を誓いました。 今回で79回目を迎える国民スポーツ大会。 大分県の代表団 壮行式 県内からは36の競技に450人の選手が出場します。 17日は、壮行式が大分市で開かれ、ラグビーの少年男子に出場する大分東明の鶴田英士選手が決意表明を行いました。 大分県の代表団 壮行式 ◆大分東明高校 3年