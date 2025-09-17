ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬9·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÈÍ¼¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤ïー¤¹¤²¤¨¡ª¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶ÃØ³¤·¤¿º´Æ£·ò¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¼«Âð º´Æ£¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ïº´Æ£¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¡£¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÁ°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿