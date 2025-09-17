本日9月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、ベタすぎる恋愛ドラマをクイズ仕立てで楽しむ「ベタドラマ」との初コラボ！SPゲストの有田哲平と“上田と女”メンバーが、初恋系恋愛ドラマのベタすぎる展開を大予想。分かっているけど気になっちゃう？分かっているから泣けてきちゃう？ハラハラドキドキの展開にスタジオは大熱狂！小泉孝太郎、美村里江ら贅沢キャストが出演、笑って泣ける胸キュンドラ