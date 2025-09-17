TVS REGZAは9月16日、カプコンが開発中のゲームタイトル「バイオハザード レクイエム」とコラボレーションして「リビングごと、絶望のラクーンシティへ ゲームするなら断然レグザ！」をキーワードとしたプロモーションを開始した。9月25日から開催の東京ゲームショウのカプコンブースの試遊台として、同社の液晶テレビ「43Z670R」が採用されるほか、レグザのゲーム機能を解説した特設サイトを公開している。●バイオ最新作の推奨