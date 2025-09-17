9月15日、ビジネス系YouTubeチャンネル『REAL VALUE/リアルバリュー』が更新され、MCを務める元フジテレビアナウンサー・渡邊渚が出演した。番組冒頭で、スタッフから「こんな記事が出ていたんですけど」と提示されたのは、8月7日、本誌「SmartFLASH」が配信した『渡邊渚 写真集ヒットも「YouTube番組」は“再生数ダウン”で大苦戦』という記事だった。ここでは、渡邊がMCを務めるようになった初回動画は38万回再生を記録した