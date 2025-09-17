山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。１８日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］前線が華中から日本海を通って、東北地方にのびています。前線は、１８日にかけて、東日本に南下するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方は大気の非