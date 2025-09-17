日本代表MF佐野海舟がプレーするマインツは、昨季のブンデスリーガでセンセーショナルな躍進を見せたクラブの一つだった。一時は３位まで順位を上げ、チャンピオンズリーグ出場の可能性を感じさせるほど。最終的に失速したものの、６位フィニッシュは見事。クラブ規模と抱える選手層を考えると、大成功といえるシーズンだった。８月にあったヨーロッパ・カンファレンスリーグのプレーオフではローゼンボリ(ノルウェー)と対戦し