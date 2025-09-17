リーズに所属する日本代表MF田中碧について現地メディアが言及した。リーズで２シーズン目を迎えている田中は今季、３季ぶりに１部復帰を果たしたチームでプレミアリーグに初挑戦。エバートンとの開幕にはフル出場して１−０の勝利に大きく貢献したものの、続くアーセナル戦（０−５）では膝を痛めて途中交代。戦線離脱を余儀なくされた。それでも13日のフルアム戦（０−１）にベンチ入り。最後まで出番は訪れなかったものの