17日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝146円31銭前後と、午後5時時点に比べ35銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円32銭前後と34銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース