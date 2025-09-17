中国スポーツメディアの直播吧によると、韓国サッカーメディアのBest Elevenはこのほど、サッカーのイタリア1部のクラブが「中国のメッシ」とも呼ばれる王諐棟（ワン・ユードン）（18）の獲得に関心を示していると報じた。Best Elevenが「中国からの情報」として伝えたところによると、王が所属する浙江FCと青島西海岸の試合後、イタリア1部クラブの関係者が王の父親に接触した。王の父親は、すぐに回答せず、息子のス