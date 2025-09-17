ドラマ24 主人公・巧巳と澪を取り巻くのは、友情、嫉妬、愛、そして疑念。 渦巻く人間模様を描き出すレギュラーキャスト9名を一挙解禁！ 水の底から見つめる二人の眼差し-。 刹那的で危うい夏の行方を示す、キービジュアルも公開！ テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送します。 原作は、「財閥復讐～兄嫁になっ