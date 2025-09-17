◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後、大谷翔平選手が自ら外野起用に言及したことについて意見を述べました。試合は大谷選手が5回を無安打無失点に抑える快投を披露。しかし4点リードで降板した後の6回以降、中継ぎ陣が計9失点しチームは敗戦しました。試合後に大谷選手は「プレーヤーとしてどこでも行けと言われた時にその対応ができる準備をまずした