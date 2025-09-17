EcoFlow Technology Japanは、ポータブル電源の新モデル「DELTA 3 Max Plus」および「DELTA 3 Max」を発表しました。 希望小売価格はDELTA 3 Max Plusが24万9800円（税込）で、DELTA 3 Maxが20万9800円（税込）。販売は公式ストアのほか、Amazon／楽天／家電量販店のサイトで、DELTA 3 Maxは家電量販店の店頭でも展開します。9月17日に先行予約がスタート。9月24日に一般販売を開始します。