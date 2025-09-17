巨人の山口寿一オーナー（読売新聞グループ本社社長）は１７日、阿部監督に３年契約の最終年となる来季も指揮を託す考えを示した。東京都内で行われたオーナー会議後に報道陣の取材に応じ、セ・リーグ２連覇を逃したチームについて、「来年、もちろん阿部監督に立て直してもらう」と明言した。今季は主砲の岡本がけがで長期離脱し、エース戸郷は不振に苦しんだ。主力が力を発揮しきれず、阪神に独走されてリーグ優勝を許した。