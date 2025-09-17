「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）巨人がリチャードの一発で同点に追いついた。２点を追う二回、２死一塁。奥川の内角高めの直球をフルスイングし、左翼ポール際に運ぶ１１号２ランとした。「気持ちです！前の回の守りで（岡本）和真さんのいいプレーがあったので、これはいけるぞと思っていました。打席の前もみんなに情報をもらっていたので、あとは気持ちで打ちました」とコメントした。初回にキャベッジの走塁