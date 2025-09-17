◇セ・リーグヤクルト・高橋―巨人・森田（神宮）中日・涌井―DeNA・石田裕（バンテリンドームナゴヤ）広島・高―阪神・大竹（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・今井―オリックス・山下（ベルーナドーム）ロッテ・種市―楽天・岸（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・大関―日本ハム・北山（みずほペイペイドーム）